الفنان تامر نبيل يشارك بـ3 أعمال درامية في السباق الرمضاني 2023

يعيش الفنان تامر نبيل، حالة من الانتعاشة الفنية، بعد نجاحه مؤخرًا في العديد من الأعمال الفنية، التي عُرضت خلال الفترة الماضية، ولقي تفاعلًا كبيرًا من الجمهور حول الشخصيات التي يجسدها.

مسلسل «رشيد»

وتعاقد تامر نبيل على المشاركة في مسلسل «رشيد»، لمحمد ممدوح، وريهام عبد الغفور، وخالد كمال، وصلاح عبد الله، وعدد أخر من الفنانين، والمكون من 15 حلقة، وتخرجه مي ممدوح.

مسلسل «ضرب نار»

وبدأ تامر نبيل تصوير مسلسل «ضرب نار»، لياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وسهير المرشدي وهدي الاتربي، وعدد اخر من الفنانين، ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج مصطفي فكري.

وكان أحمد العوضي كشف عن ملامح شخصيته في المسلسل حيث نشر صوراً له من الكواليس عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» ظهر فيها مرتدياً الجلباب الصعيدي ويجلس داخل أرض زراعية، معلقاً عليها بقوله: «الكوماندا جابر أبو شديد.. أب سوهاج والخازندارية.. حق الرجال ميباتش.. ضرب نار».

مسلسل «سوق الكانتو»

وينتظر تامر نبيل بداية تصوير مشاهده في مسلسل «سوق الكانتو» تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وكمال أبو رية، وفتحي عبد الوهاب، وعبد العزيز مخيون، ومها نصار، وثراء جبيل، وضياء عبد الخالق، وتدور أحداثه في إطار شعبي وفي حقبة زمنية قديمة.