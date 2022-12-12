شريف إدريس ينضم لـ«سوق الكانتو» مع أمير كرارة.. يُعرض في رمضان 2023

أعلن الفنان شريف إدريس، انضمامه لمسلسل «سوق الكانتو» بطولة الفنان أمير كرارة، والذي سيُشارك به في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، وذلك بعد تغيبه عن الماراثون الرمضاني الماضي.

ونشر شريف إدريس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة للسيناريو، مُعلقًا عليها بقوله: «بسم الله توكلتُ على الله.. وما توفيقي إلا بالله.. دعواتكم.. سوق الكانتو.. رمضان 2023».

أبطال وصُنّاع مسلسل «سوق الكانتو»

مسلسل «سوق الكانتو»، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وكمال أبو رية، وفتحي عبد الوهاب، وعبد العزيز مخيون، ومها نصار، وثراء جبيل، وضياء عبد الخالق، وتدور أحداثه في إطار شعبي وفي حقبة زمنية قديمة.

شريف إدريس في «النهاردة يوم جميل»

وعُرض مؤخرًا أحدث الأعمال السينمائية للفنان شريف إدريس، وهو فيلم «النهاردة يوم جميل»، والذي يتناول مجموعة من القصص المتشابكة عن علاقة الرجل بالمرأة، ويطرح العديد من القضايا مثل انعدام التفاهم بين الأزواج والاغتصاب الزوجي وتأثيره، بجانب تأخر سن الزواج.

ويُشارك في بطولة فيلم النهاردة يوم جميل، كل من باسم سمرة، وانتصار، وهنا شيحة، وأحمد وفيق، ومحمود الليثي وآخرين، وهو من تأليف وإخراج نيفين شلبي.