5 مؤشرات تنبئ بنجاح مسلسل «ضرب نار» بطولة أحمد العوضي

يحتفل الفنان أحمد العوضي، بعيد ميلاده الـ37، اليوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع الأيام الأولى من تصوير مسلسله الجديد «ضرب نار» الذي يجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، ويُعرض في موسم دراما رمضان المُقبل 2023.

نجاحاتٌ عديدة، حققها أحمد العوضي، لاسيما على مستوى الدراما التليفزيونية في السنوات الأخيرة، وظل مُتصدرًا محركات البحث بأعماله، وصار يحظى بجماهيرية كبيرة.

وروج أحمد العوضي، لمسلسل «ضرب نار»، حيث يُجسد شخصية «الكوماندا جابر أبو شديد»، الذي ينتمي إلى محافظة «سوهاج»، إذ قال عنها: «حق الرجال ميباتش».

مؤشرات عدّة، تضمن النجاح الكبير لمسلسله الجديد «ضرب نار»، وترصدهم «الوطن» في التقرير التالي:

- يجمع «ضرب نار» ياسمين عبد العزيز بـ أحمد العوضي، للمرة الثانية وذلك بعد النجاح الكبير اللذان حققاه في موسم دراما رمضان قبل الماضي، في مسلسل «اللي مالوش كبير»، وكوّنا ثنائيًا فنيًا صار يرتبط به الجمهور، إذ تجمعهما «كيمياء فنية» على الشاشة.

- يضم «ضرب نار» مجموعة من طاقم عمل «اللي مالوش كبير» بخلاف العوضي وياسمين، أبرزهم المخرج مصطفى فكري، وكذلك الفنانة هدى الإتربي وأحمد صادق.

- تحضيرات مكثفة قام بها أحمد العوضي، طوال الأسابيع الماضية، لاسيما وأنّ هذا المسلسل يُعد تجربته الأولى في الدراما الصعيدية، إذ استعد لها بشكلٍ خاص واستثنائي.

- ينتمي المسلسل إلى الدراما الصعيدية، وهي النوعية التي طالما حققت نجاحًا كبيرًا بمرور السنوات، ويرتبط بها قطاع كبير من الجمهور، كونها تتناول موضوعات قريبة من المُشاهد.

- يشهد المسلسل عودة الفنانة سهير المرشدي إلى الساحة الدرامية، وذلك بعد سنواتٍ من الغياب، تجاوزت 4 أعوام تقريبًا، منذ مسلسل «طايع» الذي عُرض عام 2018.