 «بي بي سي»: واشنطن ترى أن أزمات العالم تحتاج قيادة وأفكارا أفريقية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مليارات الدولارات لدعم واستثمارات للقارة السمراء في القمة الأمريكية الإفريقية، وقال للزعماء الأفارقة البالغ عددهم 49 الذين حضروا اجتماع واشنطن، إن «الولايات المتحدة معنية بمستقبل إفريقيا».

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» القمة تعد أول تجمع من هذا القبيل تستضيفه واشنطن منذ ثماني سنوات، ويُنظر إليها على أنها محاولة أمريكية لإعادة تأكيد نفوذها في إفريقيا لمواجهة النفوذ الصيني، كما يأتي ذلك أيضًا بعد فترة ولاية دونالد ذالتي استمرت أربع سنوات، والتي عزل خلالها العديد من القادة الأفارقة بقرارات سياسية وتعليقات مهينة.

أزمات العالم تحتاج قيادة وأفكارا إفريقية

وأوضحت «بي بي سي» أن بايدن استخدم نبرة مختلفة تمامًا عن ترامب، حيث تحدث بتفاؤل عن تحسن الروابط مع إفريقيا وأخبر الحشد أنه «عندما تنجح إفريقيا، تنجح الولايات المتحدة. وبصراحة تامة، ينجح العالم بأسره أيضًا»، وقال إن الأزمات التي يواجهها العالم اليوم تحتاج إلى قيادة وأفكار وابتكارات أفريقية، ووعد بالبناء على الاستثمارات "الحيوية" في إفريقيا التي قامت بها الإدارات الأمريكية السابقة.

مبادرات وأفكار أمريكية

وتابعت «بي بي سي»، أنه تحقيقا للأهداف السابقة، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة ستلتزم بمبلغ 55 مليار لإفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، كما ركزت المناقشات في القمة على البناء على البرامج الموجودة بالفعل ، بما في ذلك: «ازدهار أفريقيا»، وهي مبادرة حكومية أمريكية «لزيادة التجارة المتبادلة» بين الدول الأفريقية والولايات المتحدة تم إطلاقها في عام 2018، و«قانون النمو والفرص في إفريقيا في عهد كلينتون»، والذي يوفر لمصنعي الملابس الأفارقة الوصول التفضيلي إلى السوق الأمريكية ؛ ومبادرة «باور أفريكا»، التي أطلقها الرئيس أوباما لربط ملايين الأفارقة بشبكة الإنترنت من بين آخرين.