العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار أبو قير بالإسكندرية بعد عطل مفاجئ

أنقذت العناية الإلهية ركاب قطار أبوقير بمحافظة الإسكندرية، من كارثة محققة، بعد أن فشل سائق القطار في إيقافه بمحطتي العصافرة والمندرة، بسبب عطل مفاجئ في نظام تشغيل الفرامل، دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة من الركاب أو المارة من أمام القطار، حيث جرى السيطرة عليه بعد مروره بمحطتين دون توقف.

وقال مصدر بسكك حديد مصر بالإسكندرية، إن القطار رقم 84 الخاص بمحطات «سيدي جابر - أبوقير»، لم يتمكن قائده من إيقافه بمحطتي العصافرة والمندرة، ما أصاب الركاب بحالة من الذعر الشديد، قبل أن يتمكن من السيطرة عليه بعد تهدئته بشكل تدريجي.

إيقاف قطار أبو قير

وأضاف المصدر خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قائد قطار أبو قير حاول تهدئة السرعة حتى توقف بين محطتي المندرة والمنتزه، وقفز بعض الركاب فور وقوفه، بعد حالة من الهلع.

توقف حركة القطارات ساعة ونصف

وأشار إلى أن حركة القطارات توقفت لمدة اقتربت من ساعة ونصف الساعة، حتى تم إعادة تشغيل حركة القطارات مرة أخرى.

وأكد أنه لم يتم رصد أي إصابات بسبب الواقعة، موضحًا أن القطار تم توقيفه بصورة طبيعية في محطات الظاهرية وباكوس وغبريال والرمل وفكتوريا وسيدي بشر، وهي المحطات التي تسبق محطة العصافرة التي حدث فيها العطل.