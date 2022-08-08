قطار أبو قير يدهس مسنًا.. «كان بيعدي من مدخل غير شرعي»

لقى شخص مصرعه بعد أن دهسه قطار أبو قير في محطة العصافرة شرق الإسكندرية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة على الفور، ليتم نقل جثمانه إلى مشرحة كوم الدكة.

تفاصيل حادث قطار أبو قير

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بمصرع شخص بالقرب من محطة العصافرة شرق الإسكندرية، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء مرور شخص مسن من مدخل غير شرعي تصادف مرور قطار أبو قير ولم يستطع المسن تفاديه ولقى مصرعه دهسًا في الحال.

نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة

انتقلت سيارة الإسعاف وتم نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة المختصة.

حوادث قطار أبو قير في منطقة العصافرة

جدير بالذكر أن تلك المنطقة شهدت مصرع رجل سبعيني، تحت عجلات قطار أبو قير في الإسكندرية، وذلك خلال فبراير الماضي بعدما دهسه القطار المتجه من محطة قطار العصافرة إلى سيدي بشر، وذلك أثناء عبوره شريط القطار في منطقة 45 شرق الإسكندرية.

قطار أبو قير في الإسكندرية

جدير بالذكر أن قطار أبو قير يعد العمود الفقري لحركة المواطنين داخل المدينة الساحلية، فهو الذي ينقل قرابة 40% من الركاب في عاصمة الثغر، وفقا لأحدث بيانات وزارة النقل.

ويشهد حاليا عمليات تطوير والتي تبعها توقف مروره بمحطتي الحضرة والإسكندرية وسطا، منذ عدة أشهر حيث يسير من محطة سيدي جابر إلى أبو قير ذهابا وعودة.