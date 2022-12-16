وزير الخارجية الأمريكي: ساعدنا في بناء قدرات 47 دولة أفريقية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القمة الأفريقية الأمريكية نجحت في تحقيق تقدم كبير مع كافة الأطراف الأفريقية خلال هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن المساعدات الأمريكية العام الحالي أكثر من العامين الماضيين.

وأوضح «بلينكن»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء القمة، أن القادة ركزوا على مصلحة القارة الأفريقية، لافتًا إلى أنه تمت مناقشة كافة التبعات الخاصة بالأزمات التي تعاني منها أفريقيا.

وأشار أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر بعض التعهدات والوعود ومنها دعم وجود مقعد دائم للاتحاد الأفريقي وعضوية القارة الأفريقية في مجموعة العشرين، إضافة إلى دعم لتعزيز الابتكار وتكنولوجيا التحول الرقمي في القارة بالشراكة مع القطاع الخاص مؤكدًا أن بلاده ساعدت في بناء قدرات 47 دولة أفريقية.