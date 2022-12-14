وزير الخارجية الأمريكي: نحتاج لشراكات حقيقية مع الدول الأفريقية

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن أولوياتنا في القمة الأمريكية الأفريقية هو النمو العادل للاقتصاد وبشكل مستدام، والتشجيع على هذا النوع من الاستثمار؛ لأنه الطريق الحقيقي لتحقيق النمو.

وأضاف «بلينكن» خلال كلمته في منتدى الأعمال الأمريكي الأفريقي، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا نحتاج إلى شراكات حقيقية مع الدول الأفريقية، وهذا هو أساس استراتيجية الإدارة الأمريكية، وطريقة عمل منظمة تحديات الألفية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنه بسبب الجهود الأفريقية للنهوض بدولها، فإن الحكومات أيضًا تقدم تمويلًا وتساعد على تنفيذ هذه الشراكة، للمساهمة في تغيير حقيقي بالعلاقات مثل التي نراها اليوم، وفتح المجال لإفريقيا.