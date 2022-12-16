وزير الخارجية الأمريكي: سندعم قارة أفريقيا بـ55 مليار دولار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت دعم قارة أفريقيا بـ55 مليار دولار، لافتًا إلى أن الرئيس جو بايدن ناقش عقد صفقات جديدة في منتدى الأعمال الذي جمع ممثلي بلاده والقارة السمراء، لافتًا إلى أن بعض الخبراء أجروا مقابلات مع مئات من رواد الأعمال والقطاع الخاص، مشددًا على أن هناك الكثير من الفرص التي تحتاج إلى دعم خاصة في مجال الربط الرقمي وتنفيذ الأفكار الجديدة.

وأوضح «بيلنكن»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء القمة أن الرئيس بايدن قرر العمل مع الكونجرس لجلب استثمارات وتمويل بمليارات الدولارات لقطاع الربط الرقمي وكذلك قطاع البنية التحتية والقطاع المصرفي الرقمي لربط كافة المساعي وبناء وتكوين رؤى جديدة لمكافحة الفساد.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لديها منهج مختلف، مضيفًا: «استثمارتنا تتمتع بالشفافية والاستدامه لصالح كوكب الأرض»، ولا تُملي على القارة الأفريقية ما عليها فعله، مؤكدًا أن القارة السمراء من حقها تقرير مصيرها وتختار من جميع الخيارات.

وأشار أن الحكومات الأفريقية لديها كل الحرية ويمكنها استغلال كافة الفرص المتاحة أمامها.