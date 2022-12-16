وزير الخارجية الأمريكي: سندعم القطاع الصحي في أفريقيا بـ20 مليار دولار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تتعهد برد الأوضاع في أفريقيا لما كانت عليها قبل جائحة كورونا، مشيرًا إلى وجود قصور في بعض القطاعات مثل الطوارئ الصحية.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل أن هناك حاجه لدعم القدرات الأفريقيه في قطاع الصحة لتحقيق الصمود ضد أي وباء مستقبلًا.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة قدمت 200 مليون دولار لعدد من الدول للتعافي من آثار جائحة كورونا لافتًا إلى أنه خلال المؤتمر تعهد الرئيس بحوالي 40 مليار دولار لدعم القطاعات منها قطاع الصحه بـ20 مليار دولار، وكذلك لمساعدة الدول على تصنيع اللقاحات والأمصال لمكافحة الأمراض.