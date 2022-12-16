6 مدن ضمن قائمة الأكثر برودة في طقس اليوم.. درجة الحرارة أقل من 10

كشف الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها عن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال طقس الجمعة 16 ديسمبر، موضحة أن 6 مدن هي الأكثر برودة وتقل درجة الحرارة بها عن 10 درجات مئوية و14 مدينة هي الأدفأ اليوم.

6 مدن الأكثر برودة بينها سانت كاترين

المدن الأكثر برودة بحسب درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال طقس الجمعة تضم: سانت كاترين (5 درجات، نخل (6 درجات)، الوادي الجديد (9 درجات)، والمنيا وأسيوط وسيوة (10 درجات).

قائمة المدن الأكثر دفئا في طقس الجمعة

ووفقاً لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة بحسب بيان هيئة الأرصاد، 14 مدينة هى الأدفأ خلال طقس الجمعة، وتضم مدينتين درجة الحرارة العظمى بهما 29 درجة مئوية هما شلاتين وأسوان، ومدينتين درجة الحرارة العظمى بهما 28 درجة مئوية وهما أبو رماد والأقصر، وأربع مدن درجة الحرارة بهم 27 درجة مئوية وهي شرم الشيخ ومرسي علم، وقنا، ورأس سدر، وست مدن درجة الحرارة بهم 26 درجة مئوية وهى الغردقة والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وأبو سمبل.

6 مدن نهارهم صيف وليلهم شتاء منها الأقصر

وذكر البيان أنه توجد 6 مدن نهارهم صيف وليلهم شتاء وهى المنيا وأسيوط ودرجة الحرارة العظمى بمها 26 والصغرى 10 درجات مئوية والوادى الجديد العظمى بها 26 والصغرى 9 مئوية وسوهاج 26 العظمى والصغرى 11 وقنا 27 العظمى والصغري 12 والأقصر 28 العظمى، والصغرى 13 درجة مئوية.