درجات الحرارة اليوم الاثنين.. العظمى بالقاهرة 24

أكد خبراء الأرصاد الجوية، استمرار الاستقرار في درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع مدن ومحافظات الجمهورية بدءًا من السواحل الشمالية وصولا لمحافظات شمال الصعيد، ومن المنتظر أن يسود طقس خريفي معتدل خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة في ساعات المساء المتأخرة والصباح الباكر، في حين يسود طقس مائل للحرارة على جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان، إلى استمرار تكون الشبورة المؤثرة على مستوى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر، على جميع الطرق المفتوحة والرابطة بين المحافظات والمؤدية إلى القاهرة والسواحل ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الاثنين 12-12-2022، على مدن الجمهورية المختلفة، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 24- 15

- العاصمة الإدارية 24- 14

- 6 أكتوبر 25 - 14

- بنها 24- 15

- دمنهور 24- 05

- كفر الشيخ 23- 15

- المنصورة 24- 14

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 25 - 14

- الإسماعيلية 24- 12

- السويس 24- 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 23 - 13

- شلاتين 28 - 1911

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23- 13

- وادي النطرون 24- 14

- مطروح 23 - 14

- السلوم 21 - 11

- سيوة 24- 11

- العريش 25- 12

- رفح 24- 13

- الطور 26- 14

- كاترين 19- 05

- رأس سدر 23- 13

- نخل 25- 05

- طابا 24- 14

- نويبع 25- 14

- حلايب 26- 19

- شرم الشيخ 26 - 18

- الغردقة 25 - 17

- مرسى علم 26- 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 25- 10

- المنيا 26 - 09

- أسيوط 26 - 09

- سوهاج 25 - 10

- قنا 26 - 10

- الأقصر 27- 11

- أسوان 28- 12

- الوادي الجديد 26- 11

- أبو سمبل 26- 11

- أبو رماد 26 - 19

- رأس حدربة 27- 20.