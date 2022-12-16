وزير الخارجية الأمريكية: يجب مساعدة أفريقيا في مواجهة آثار التغيرات المناخية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك أهمية لتوفير المزيد من فرص العمل في قارة أفريقيا، مشيرًا لوجود حاجة للتحول في مجال الطاقة والانتقال للطاقة الجديدة والمتجددة وتوفير المزيد من الاستثمارات في قارة أفريقيا.

وأوضح «بلينكن»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أن الولايات المتحدة الأمريكية خصصت خلال عام 2021 موارد كبيرة لدعم قطاع الطاقة في كينيا والطاقة الشمسية في غانا ومئات المشاريع الأخرى لتعزيز الوصول إلى الطاقة والكهرباء في القارة بأكملها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بنت الأسس الصلبة للتحقيق الصمود والمقاومة في القارة الأفريقية وهذا الأمر أحد الموضوعات ذات الأهمية القصوى مؤكدًا أن لديهم تحملا كبيرا المسؤولية لمساعدة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية ولتحقيق الصمود والمقاومة.

وشدد على ضرورة نقل المعرفة الفنية ومشاركة الخبرات مع كافة الشراكات وكذلك دعم منظمات المجتمع المدني ضاربًا المثل بما حدث في غابات الكونجو الديمقراطية من خلال دعم المزيد من الاستثمارات.

وأكد أنهم سيعملون مع الشركاء لإرساء الحقوق الأساسية مثل حق الاختيار وحقوق الإنسان ودعم الأمن الغذائي الذي يهدد ملايين الأفراد في أفريقيا.