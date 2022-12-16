«الشيوخ» الأمريكي يقر موازنة وزارة الدفاع بقيمة 858 مليار دولار

أقر مجلس «الشيوخ» الأمريكي، موازنة وزارة الدفاع «البنتاجون» للعام 2023 بقيمة 858 مليار دولار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إلغاء تفويض لقاح فيروس كورونا للجيش

وأقر أعضاء مجلس «الشيوخ» الأمريكي، بأغلبية ساحقة، قانون تفويض الدفاع الوطني،مع إرسال مشروع القانون إلى الرئيس جو بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانونًا، كما تضمن القانون عددا من الإجراءات الأخرى، بما في ذلك إلغاء تفويض لقاح فيروس كورونا للجيش وزيادة الرواتب العسكرية وفرض قيود على التعامل مع روسيا.

وتضمن مشروع قانون الإنفاق الدفاعي لعام 2023 الذي أقره مجلس «الشيوخ» الأمريكي، 10 مليارات دولار مساعدات أمنية لتايوان و800 مليون دولار لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.