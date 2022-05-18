أحمد الدريني: جماعة الإخوان الدينية المتطرفة جاءت من السجن إلى القصر

قال الإعلامي أحمد الدريني، إن مسلسل الاختيار 3، أثار عددا من القضايا المفصلية التي عرضت طيلة شهر رمضان الماضي، لافتا إلى أن المسلسل كان مدخلا لمحاولة فهم التاريخ، كيف يتحرك وكيف يمضي المجتمعات للأمام، «دائما لازم نستفيد من التاريخ، وتقديم الدروس المستفادة».

الدريني: الجماعة شارف إنشائها على الـ100 عام

أضاف «الدريني»، خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، بحلقة استثنائية تعرض يومي الأحد والأربعاء، المذاع على فضائية «DMC»، أن فهم وتفسير عام حكم الإخوان لمصر، أنتج المصير الذي أصبحنا فيه اليوم، حيث تم إنشاء الجماعة في عام 1928، أي شارف إنشائها الـ100 عام، وهي جماعة ترى أنها تحكم باسم الإسلام، بما تصدر أو تكذب وتدعي أنه الإسلام وفهمها له.

واستطرد: «تلك الجماعات الدينية المتطرفة جاءت من السجن إلى القصر، وده كان صعب، كانت ممكن تتدرج في المناصب حتى الوصول لرئاسة الجمهورية، لكن وصولهم من السجن إلى الحكم أحدث إرباك كبير لديهم».

الوضع المصري كان كارثيا مع الإخوان

وأوضح أن الجماعة مجموعة من الأفراد، جاءت من السجن إلى القصر ثم إلى السجن، إذ أن عقلية الإخوان في إدارة الحكم عكسها مسلسل الاختيار 3.

وأكد أن كبريات المؤسسات العالمية والاقتصادية والصحف، عندما راقبت الوضع المصري خلال عام حكم الإخوان، أكدت مرارا وتكرارا بأن الوضع المصري بات كارثيا، لافتا إلى أن مسلسل الاختيار قد تطرق لهذا الإخفاق الشامل الذي قامت به الجماعة وسعيها لأخونة الدولة واختيار عناصرها لتولي مناصب قيادية استنادا بموقعهم التنظيمي ولتمكين التنظيم في حكم مصر.