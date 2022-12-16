إيمي سمير غانم تكشف معاناتها منذ رحيل والديها: ممكن أصرخ لوحدي

كشفت الفنان إيمي سمير غانم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن معاناتها بعد رحيل والديها مطالبة من متابعيها الدعاء لهما.

إيمي سمير غانم تنشر صورتها مع والديها

ونشرت إيمي سمير غانم صوره تجمعها بوالديها وعلقت عليها: «محتاجة ليهم أوي، حاسة بتوتر وضغط غير عادي، بحاول أتعايش بس بصراحة الموضوع صعب ومطول أوي، بنزل أتصور وأشوف ناس وأصحاب، الحمد لله بس بصراحة أرجع بالليل أشد في شعري، وصورتهم دي بتخليني مش أعيط، أنا ممكن أصرخ لوحدي أرجو الدعاء لهما وليا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».

وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز

ورحل عن عالمنا كل من سمير غانم ودلال عبد العزيز متأثرين بإصابتيهما بفيروس كورونا، فأصيبت في البداية دلال عبد العزيز أثناء تصوير مسلسل «عالم موازي»، ليتم نقل العدوى لزوجها سمير غانم لتدهور حالتهم الصحية، ليتم نقلهم إلى المستشفى ووضعهم تحت جهاز التنفس الصناعي.

وتوفي سمير غانم في 20 مايو 2021 متأثرًا بمضاعفات الفيروس الذي أثر على الكلى ولحقت به دلال عبد العزيز بعد 3 أشهر دون معرفة خبر وفاته.