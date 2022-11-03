إيمي سمير غانم تدعم زوجها وشقيقتها.. والجمهور ينتظر عودتها الفنية

تحرص الفنانة إيمي سمير غانم، على دعم شقيقتها دنيا سمير غانم، وزوجها حسن الرداد، وذلك في مشاريعهما الفنية الجديدة، بينما لايزال الجمهور ينتظر عودتها الفنية، لاسيما وأنها غائبة عن الساحة الفنية منذ 3 أعوام تقريبًا.

إيمي سمير غانم، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد مُساندتها ودعمها لزوجها حسن الرداد، في العرض الخاص لفيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح» في السعودية والإمارات، إذ ظلت بجواره طوال الوقت، فيما حرصت على التقاط صور تذكارية مع جمهورها هناك.

متابعة لـ إيمي سمير غانم: أنا فرحانة لأنك رجعتي لحياتك

ظهور إيمي سمير غانم، رفقة زوجها، حظى بإعجاب كبير من قبل الجمهور، إذ قالت إحدى المتابعات، في تعليق عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: «أنا فرحانة لأنك رجعتي لحياتك، وفرحانة مش عارفة ليه.. فرحانة ليكِ من قلبي رغم إني عمري ما عملت كومنت لشخص ما أعرفهوش شخصيًا».

قطاع كبير من الجمهور، أعرب عن اشتياقه لعودة إيمي سمير غانم، بأعمالٍ فنية جديدة، إذ قال أحدهم: «ارجعي اشتغلي تانى يا إيمي»، فيما قال آخر: «وأنتي متى العودة يا مطول الغيبات».

إيمي سمير غانم تدعم شقيقتها

وفي المقابل، دعمت إيمي سمير غانم، شقيقتها دنيا، وذلك في أولى تجاربها المسرحية، بعنوان «أنستونا»، حيث نشرت صورة البوستر الرسمية للعرض، داعية الجمهور بمتابعته.

ويشارك في بطولة المسرحية، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، من تأليف كريم سامي، أحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال.