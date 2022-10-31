إيمي سمير غانم تروج لفيلم «تحت تهديد السلاح» بـ«تي شيرت»

روجت الفنانة إيمي سمير غانم لفيلم زوجها حسن الرداد «تحت تهديد السلاح»، والمقرر طرحه في دور العرض 3 نوفمبر المقبل.

إيمي سمير غانم تروج لفيلم «تحت تهديد السلاح»

وظهرت إيمي سمير غانم في إحدى صالات دور العرض التي تجهز لاستقبال «تحت تهديد السلاح» تمسك بـ تشيرت مطبوع عليه البوستر الدعائي الذي يحمل أبطال عمل«تحت تهديد السلاح».

ونال ظهور إيمي سمير غانم أعجاب الجمهور،حيث ظهرت بلوك مشرق كما وصفها الجمهور، متمنين لها دوام الفرح.

البرومو الدعائي لفيلم «تحت تهديد السلاح»

وحقق البرومو الدعائي لفيلم تحت تهديد السلاح، 8 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، واحتفل المنتج أحمد السبكي منذ أيام بـ البرومو الدعائي للفيلم والذي حقق ملايين المشاهدات، قائلا:«الإعلان الرسمي لفيلم تحت تهديد السلاح يتخطى 8 ملايين مشاهدة، ومن المقرر طرح الفيلم 3 نوفمبر بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي».

فيلم «تحت تهديد السلاح»

فيلم «تحت تهديد السلاح»، بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبدالوهاب، وعمرو عبدالجليل، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والرومانسية والكوميديا، من خلال أحداث جريمة قتل حدثت بالفعل وتكون محور الأحداث، وقصة الفيلم مستوحاة من قصة حقيقية جرت على أرض الواقع.