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مصرع شخصين وفقدان 51 آخرين في انهيارات أرضية بماليزيا

كتب:

حسن رمضان
03:40 ص | الجمعة 16 ديسمبر 2022
موقع حادث الانهيار الأرضي بماليزيا

موقع حادث الانهيار الأرضي بماليزيا

لقى شخصين مصرعهما وفقد 51 آخرين جراء انهيارات أرضية بماليزيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت وسائل إعلام ماليزية إلى إصابة 3 أشخاص في حادث انهيار أرضي في «جالان جينينج» بـ«باتانج كالي». 

 وأشار مسؤولون محليون، إلى إنقاذ 37 شخصا، من موقع انهيار أرضى الذي وقع فى موقع تخييم فى «باتانج كالى» فى سيلانجور، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

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بقلم حسن رمضان