مصرع شخصين وفقدان 51 آخرين في انهيارات أرضية بماليزيا

لقى شخصين مصرعهما وفقد 51 آخرين جراء انهيارات أرضية بماليزيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشارت وسائل إعلام ماليزية إلى إصابة 3 أشخاص في حادث انهيار أرضي في «جالان جينينج» بـ«باتانج كالي».

وأشار مسؤولون محليون، إلى إنقاذ 37 شخصا، من موقع انهيار أرضى الذي وقع فى موقع تخييم فى «باتانج كالى» فى سيلانجور، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.