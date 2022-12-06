مصرع 33 شخصا في انهيار أرضي بكولومبيا.. والمكسيك تسلم 4 مطارات لوزارة الدفاع

شهد عدد من دول أمريكا اللاتينية خلال الساعات القليلة الماضية، 4 أحداث تنوعت ما بين طبيعية وسياسية، أبرزها الانهيار الأرضي في كولومبيا جراء الأمطار الغزيرة وأسفر عن مصرع 33 شخصا على الأقل، فيما ناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا، كيفية تعاون البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

ولقي 33 شخصا على الأقل مصرعهم بينهم 3 قُصر، أمس الأول، جراء انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة، طمر حافلة في شمال غرب كولومبيا، وأشار وزير الداخلية «ألفونسو برادا»، إلى انتشال 9 أشخاص على قيد الحياة، 4 منهم في حالة حرجة.

مصرع 216 شخصا جراء الحوادث المرتبطة بالأمطار

وأشارت السلطات الكولومبية في إحصائيات، إلى أن الحوادث المرتبطة بالأمطار الغزيرة خلال العام الجاري 2022، أسفرت عن مقتل أكثر من 216 شخصا وتشريد 538 ألفا، فيما لا يزال 48 آخرين في عداد المفقودين.

#Atención Derrumbe en Risaralda sepultó un bus que cubría la ruta Cali-Condoto (Chocó). Según información preliminar, más de 30 pasajeros viajaban en este vehículo. Hasta el momento se desconoce si otros automóviles también quedaron atrapados por el deslizamiento de tierra. pic.twitter.com/KYbnk6OkER — El País Cali (@elpaiscali) December 4, 2022

وابتلع انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الغزيرة المركبة في منطقة واقعة بين قريتي «بويبلو ريكو» و«سانتا سيسيليا» في «إقليم ريسارالدا» على بعد نحو 230 كيلومترا من عاصمة البلاد «بوجوتا»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال أحد الناجين إن سائق الحافلة تمكن من تفادي أسوأ انهيار أرضي، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الرئيس الكولومبي يصف حادث الحافلة بالمأساة

وكانت الحافلة المنكوبة، في طريقها من مدينة «كالي»، إلى «كوندوتو» في إقليم تشوكو، فيما قال مسؤولو الدفاع المدني، إن الحافلة كان على متنها 25 راكبا، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي غن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وتعهد الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، بتقديم دعم من حكومته، واصفا في رسالة عبر «تويتر»، الحادث بالمأساة. وأعرب بيترو، عن تضامنه مع أسر الضحايا.

وفي سياق مغاير، دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا لزيارة واشنطن، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في بيان، إن سوليفان، سافر أمس، إلى برازيليا لعقد اجتماعات مع كبار ممثلي الحكومة وأعضاء الإدارة البرازيلية الجديدة، مضيفة إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، هنأ «دا سيلفا» على فوزه في الانتخابات.

وناقش سوليفان، أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين، خلال انتقال السلطة، وتعاون بلاده مع البرازيل لمواجهة التحديات المشتركة، بما فيها تغير المناخ والأمن الغذائي والهجرة الإقليمية.

وفي الولايات المتحدة، اعتقلت السلطات، العضو السابق في مجلس «النواب» الأمريكي، الجمهوري ديفيد ريفيرا، الذي وقع عقدا لتقديم خدمات استشارية مع حكومة فنزويلا بقيمة 50 مليون دولار، في «مطار أتلانتا».

وقال مكتب المدعي العام في «ميامي»، إن القضاء وجه إلى ريفيرا اتهاما جنائيا الشهر الماضي، موضحا أن العضو السابق بـ«النواب»، ظهر أمام المحكمة الفدرالية في أتلانتا بعد اعتقاله، وتم الإفراج عنه بكفالة مالية.

المكسيك تخطط لتسليم 4 مطارات مدنية لوزارة الدفاع

وفي المكسيك، أعلن رئيس البلاد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال جولته في «ولاية كامبيتشي»، جنوب شرقي البلاد، تخطيط السلطات لتسليم 4 مطارات مدنية «سيوداد دي كارمين- كامبيتشي- تشيتومال- بالينكي» في جنوب شرق البلاد لوزارة الدفاع، والأسطول البحري الحربي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.