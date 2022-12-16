سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

على خطى الريال السعودي، استقر اليوم الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022 سعر صرف الدينار الكويتي الذي شهد تذبذبا أمام الجنيه المصري الفترة الماضية، وفقًا لما للمواقع الرسمية للبنوك المحلية والأجنبية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري

وترصد «الوطن» للمهتمين بسعر العملات سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الذي تراوحت قيمته ما بين 78.9 جنيه، و80.9 جنيه، حيث جاءت تفاصيل سعر صرف الدينار الكويتي، وفقا لمواقع البنوك الرسمية، كما يلي:

- في بنك كريدي أجريكول، استقر سعر شراء الدينار اليوم عند نحو 76.22 جنيه للشراء، 82.25 جنيه للبيع.

- ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي، عند 80.38 جنيه للشراء، 80.73 جنيه للبيع.

- وفي بنكي مصر والأهلي المصري، سجلت العملة الكويتية 77.59 جنيه للشراء، 80.52 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، نحو 78.15 جنيه للشراء، 80.71 جنيه للبيع.

- سجلت العملة الكويتية اليوم ببنك بلوم، 80.28 جنيه للشراء، 80.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار في المصرف الدولي

- في المصرف الدولي AIB نحو 80.25 جنيه للشراء، 80.68 جنيه للبيع.

- في بنك الكويت الوطني NBK بلغ سعر شراء الدينار 75.67 جنيه للشراء، 80.90 جنيه للبيع.

- بنك قطر الوطني بلغ سعر الدينار 76.66 جنيه للشراء، 80.71 جنيه للبيع.