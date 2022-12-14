سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

أعلنت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم، على مواقعها الإلكترونية، وسط متابعة من قبل المواطنين لأسعار الصرف بشكل يومي، خاصة من يعملون في دولة الكويت الشقيقة ويرسلون حوالات إلى وذويهم.

وفيما يلي نعرض سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة، وفقا لما نشرته المواقع الرسمية للبنوك في بداية تعاملات اليوم.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم نحو 77.57 جنيه للشراء، و80.38 جنيه للبيع.

- استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي، عند 80.16 جنيه للشراء، 80.44 جنيه للبيع.

- وسجل سعر الدينار الكويتي في بنكي مصر اليوم نحو 77.53 جنيه للشراء، 80.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

- بلغ سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، نحو 79.63 جنيه للشراء، 80.57 جنيه للبيع.

- سجلت العملة الكويتية اليوم داخل بنك المصرف المتحد اليوم نحو، 74.48 جنيه للشراء، 80.43 جنيه للبيع.

-سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 76.51 جنيه للشراء، 80.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

- سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 77.62 جنيه للشراء، 80.57 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو، نحو 78.25 جنيه للشراء، 80.57 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني اليوم نحو 80.57 جنيه للشراء، 80.31 جنيه للبيع.