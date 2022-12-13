سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

يشهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم في البنوك، حالة من عدم الاستقرار، وفق المواقع الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة، إذ تتراوح قيمته ما بين 78.9، إلى 80.9، من بنك لآخر، حيث يحرص المواطنون على متابعة سعره بشكل يومي خاصة من يعملون في دولة الكويت.

سعر الدينار الكويتي الثلاثاء 12-12-2022

وتستعرض «الوطن»، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفقا لمواقع البنوك الرسمية، والذي جاء كما يلي.

- بلغ سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، نحو 78.09 جنيه للشراء، 80.45 جنيه للبيع.

- سجلت العملة الكويتية اليوم ببنك بلوم، 80.09 جنيه للشراء، 80.45 جنيه للبيع.

- في المصرف الدولي AIB ارتفعت العملة الكويتية عند نحو 80.01 جنيه للشراء، 80.39 جنيه للبيع.

- في بنك الكويت الوطني NBK بلغ سعر شراء الدينار 75.68 جنيه للشراء، 80.63 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 78.17 جنيه للشراء، 80.35 جنيه للبيع.

- بنك قطر الوطني بلغ سعر الدينار 76.53 جنيه للشراء، 80.46 جنيه للبيع.

- في بنك كريدي أجريكول، استقر سعر شراء الدينار اليوم عند نحو 76.09 جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

- ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي، عند 63.94 جنيه للشراء، 64.30 جنيه للبيع.

- وفي بنكي مصر والأهلي المصري، سجلت العملة الكويتية 77.37 جنيه للشراء، 80.23 جنيه للبيع.