سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأحد

حدّثت البنوك العربية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي، أسعار العملات اليوم ومنها سعر الدينار الكويتي، الذي ما زال يعاني من حالة عدم الاستقرار، بالنسبة لأسعاره داخل بعض البنوك، فيما سجل سعره ثباتًا جديد داخل في البنوك الحكومية.

سعر الدينار الكويتي

وتستعرض «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، وفقا لمواقع البنوك الرسمية، كما يلي.

- ارتفع اليوم سعر الدينار اليوم في البنك الاهلي الكويتي «بيريوس»، لنحو 77.99 جنيه للشراء، 80.40 جنيه للبيع.

- استقرت العملة الكويتية اليوم ببنك بلوم عند 79.96 جنيه للشراء، 80.34 جنيه للبيع.

- في بنك المشرق سجلت 80.01 جنيه للشراء، و80.29 جنيه للبيع.

- في المصرف الدولي AIB ارتفعت العملة الكويتية عند نحو 79.98 جنيه للشراء، 80.36 جنيه للبيع.

- في بنك الكويت الوطني NBK بلغ سعر شراء الدينار 75.55 جنيه للشراء، 80.58 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 78.17 جنيه للشراء، 80.35 جنيه للبيع.

- بنك قطر الوطني بلغ سعر الدينار 76.44 جنيه للشراء، 80.35 جنيه للبيع.

- في بنك HSBC سجل نحو 80.01 جنيه للشراء، 80.29 جنيه للبيع.

- في بنك كريدي أجريكول، استقر سعر شراء الدينار اليوم عند نحو 75.97 جنيه للشراء، 81.98 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

- في البنك المركزي بلغ سعره 80.02 جنيه للشراء، 80.29 جنيه للبيع.

- في بنكي مصر والأهلي المصري، سجلت العملة الكويتية 80.07 جنيه للشراء، 80.35 جنيه للبيع.