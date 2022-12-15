سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

شهد سعر صرف الدينار الكويتي تذبذبا أمام الجنيه المصري، اليوم، وفقًا لما أعلنته المواقع الرسمية للبنوك المحلية والأجنبية، إذ تراوحت قيمته ما بين 78.9 جنيه، و80.9 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري

ويهتم الكثير من المصريين بمتابعة سعر العملة الكويتية وجاء سعر صرف الدينار الكويتى، وفقا لمواقع البنوك الرسمية، كما يلي:

- بلغ سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي «بيريوس»، نحو 78.15 جنيه للشراء، 80.71 جنيه للبيع.

- سجلت العملة الكويتية اليوم ببنك بلوم، 80.28 جنيه للشراء، 80.71 جنيه للبيع.

- في المصرف الدولي AIB نحو 80.25 جنيه للشراء، 80.68 جنيه للبيع.

- في بنك الكويت الوطني NBK بلغ سعر شراء الدينار 75.67 جنيه للشراء، 80.90 جنيه للبيع.

- بنك قطر الوطني بلغ سعر الدينار 76.66 جنيه للشراء، 80.71 جنيه للبيع.

- في بنك كريدي أجريكول، استقر سعر شراء الدينار اليوم عند نحو 76.22 جنيه للشراء، 82.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

- ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي، عند 80.38 جنيه للشراء، 80.73 جنيه للبيع.

- وفي بنكي مصر والأهلي المصري، سجلت العملة الكويتية 77.59 جنيه للشراء، 80.52 جنيه للبيع.