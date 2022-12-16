قناة «القاهرة الإخبارية»: برلمان لبنان يفشل للمرة العاشرة في انتخاب رئيس للبلاد

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن فشل انتخاب رئيس جديد مازالت مستمرة ويبدو أنها ستظل حتى نهاية العام الجاري، إذ فشل مجلس النواب اللبناني خلال جلسته العاشرة، أمس، في التوافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد، ما يؤشر إلى استمرار الأزمة.

البلاد تشهد حالة من غياب المبادرات المحلية والخارجية

وأوضح «سنجاب» في مداخلة له عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «صباح جديد» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن البلاد تشهد حالة من غياب المبادرات المحلية والخارجية، بما يعني أن الوضع سيظل تحت سيطرة حكومة تصريف أعمال غير قادرة على مباشرة صلاحيات الرئيس بشكل كامل وعدم قدرة البرلمان اللبناني على التشريع ولو بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.

مقتل جندي أيرلندي من الجنود المشاركين في قوات حفظ السلام

وعلى صعيد آخر، أشار مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إلى أنّ الصحف اللبنانية تناولت التعليق على حادث مقتل جندي أيرلندي من الجنود المشاركين في قوات حفظ السلام في جنوب لبنان، وإصابة 3 آخرين، مع مطالب بالإسراع في إجراء التحقيقات وإعلان النتائج.