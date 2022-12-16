حزب الكرامة: القارة الإفريقية تحظى بقدر كبير من اهتمام الإدارة الأمريكية

أكد محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، أن القارة الإفريقية تحظى بقدر من الاهتمام في ظل الصراعات الدولية الجارية، ما يعوض نزيف الموارد الطبيعية الذي تعرضت له القارة، خلال السنوات الأخيرة، وكذا الأضرار التي تعرضت لها نتيجة الانبعاثات الصادرة عن الدول الكبرى.

وأضاف «سامي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك فوائد عدة ستعود على القارة الإفريقية من هذه القمة المشتركة، لا يمكن تحديد آثارها الآن، موضحا أنّ هناك عددًا من الموضوعات المختلفة، لا بد أن يتم تناولها خلال القمة «الأمريكية - الإفريقية».

وأضاف «سامي»: «مشاركة مصر في القمة الأمريكية الأفريقية، والقمة السعودية الصينية، يدل على أن مصر جزء مؤثر على الصعيد العربي والإفريقي».