نمو قطاع الخدمات للشهر الرابع في اليابان

أظهرت القراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات التابع لبنك au Jibun Japan Services في اليابان، ارتفع إلى 51.7 في ديسمبر 2022 من 50.3 نهائيًا في الشهر السابق، وهو أدنى رقم في ثلاثة أشهر.

وبحسب موقع «ترندنج ايكونمي»، كان هذا هو الشهر الرابع على التوالي من النمو في نشاط الخدمات، وأفادت التقارير أن الزيادة في حجم السياحة المدعومة إلى حد كبير من البرنامج الوطني لخصم السفر، شجعت نمو قطاع الخدمات في الآونة الأخيرة.

تحسين ثقة المستهلك

وذكر أعضاء اللجنة أيضًا أن الانتعاش المستدام لفيروس كورونا أدى إلى تحسين ثقة المستهلك، ونمت الطلبيات الأجنبية والتوظيف بمعدلات أقوى بينما ظلت الطلبات الجديدة في منطقة التوسع، كما تراكم العمل المتراكم بوتيرة أقل.

وأدى التضخم عبر مجموعة واسعة من المدخلات إلى ارتفاع متسارع في تكاليف المدخلات، واستجابة لتزايد أعباء التكلفة، قام مقدمو الخدمات برفع أسعار بيعهم في رابع أسرع وتيرة في سلسلة التاريخ.

تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني

وأظهرت بيانات فلاش أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في بنك au Jibun الياباني انخفض إلى 48.8 في ديسمبر 2022 من 49 نهائيًا في نوفمبر، وكان هذا هو الشهر الثاني على التوالي من الانكماش في نشاط المصانع، والأكثر حدة منذ أكتوبر 2020، بسبب ضعف الطلب وضغوط التكلفة المستمرة.

تراجع الأعمال المتراكمة

وتقلص الإنتاج والطلبات الجديدة والمبيعات الخارجية أكثر، ولكن بوتيرة كانت أبطأ مما كانت عليه في نوفمبر، وانخفض شراء المدخلات بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2020 وفي الوقت نفسه، زادت العمالة بوتيرة أضعف، مع تراجع الأعمال المتراكمة بمعدل أبطأ.

على صعيد التسعير، تراجع تضخم تكلفة المدخلات إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا، بينما تباطأ تضخم تكلفة الإنتاج إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر، أخيرًا، ضعفت معنويات الأعمال إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر.