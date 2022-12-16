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جدول امتحانات الترم الأول للفرقة الأولى بالمعهد الفني الصحي في أسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
11:48 ص | الجمعة 16 ديسمبر 2022
طلاب يؤدون الامتحانات- أرشيفية

طلاب يؤدون الامتحانات- أرشيفية

أعلن المعهد الفني الصحي بمحافظة أسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الأولى للشعبتين الفنية وفني التمريض، التي تنطلق يوم 24 ديسمبر.

شعبة فني التمريض

‏- السبت 24 ديسمبر: امتحان أساسيات التمريض لمدة 3 ساعات.

-  الإثنين 26 ديسمبر: امتحان علوم إنسانية لمدة ساعتين. 

- الأربعاء 28 ديسمبر: امتحان علم وظائف الأعضاء لمدة ساعتين.

- السبت 31 ديسمبر: امتحان لغة إنجليزية ومصطلحات لمدة ثلاث ساعات.

- الإثنين 2 يناير: امتحان الميكروبيولوجي لمدة ساعتين.

-  الأربعاء ٤ يناير  امتحان‏ علم النفس لمدة ساعتين.

-  الأحد 8 يناير: امتحان مهارات الحاسب الآلي لمدة ساعة واحدة.

- الثلاثاء 10 يناير: امتحان علم التشريح لمدة ساعتين.

‏الشعبة الفنية

-  الأحد 25 يناير: امتحان الإسعافات الأولية لمدة ساعتين.

 - الثلاثاء 27 ديسمبر: امتحان علوم إنسانية لمدة ساعتين.

 - الخميس 29 ديسمبر: امتحان مهارات التواصل لمدة ساعتين. 

- الأحد 1 يناير: امتحان لغة إنجليزية ومصطلحات 1  لمدة 3 ساعات.

-  الثلاثاء 3 يناير: امتحان المايكرو بيولوجي لمدة ‏ساعتين. 

- الخميس 5 يناير: امتحان علم النفس لمدة ساعتين.

-  الإثنين 9 يناير: مبادئ التشريح لمدة ساعتين.

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