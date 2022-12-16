جدول امتحانات الترم الأول للفرقة الأولى بالمعهد الفني الصحي في أسيوط

أعلن المعهد الفني الصحي بمحافظة أسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الأولى للشعبتين الفنية وفني التمريض، التي تنطلق يوم 24 ديسمبر.

شعبة فني التمريض

‏- السبت 24 ديسمبر: امتحان أساسيات التمريض لمدة 3 ساعات.

- الإثنين 26 ديسمبر: امتحان علوم إنسانية لمدة ساعتين.

- الأربعاء 28 ديسمبر: امتحان علم وظائف الأعضاء لمدة ساعتين.

- السبت 31 ديسمبر: امتحان لغة إنجليزية ومصطلحات لمدة ثلاث ساعات.

- الإثنين 2 يناير: امتحان الميكروبيولوجي لمدة ساعتين.

- الأربعاء ٤ يناير امتحان‏ علم النفس لمدة ساعتين.

- الأحد 8 يناير: امتحان مهارات الحاسب الآلي لمدة ساعة واحدة.

- الثلاثاء 10 يناير: امتحان علم التشريح لمدة ساعتين.

‏الشعبة الفنية

- الأحد 25 يناير: امتحان الإسعافات الأولية لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 27 ديسمبر: امتحان علوم إنسانية لمدة ساعتين.

- الخميس 29 ديسمبر: امتحان مهارات التواصل لمدة ساعتين.

- الأحد 1 يناير: امتحان لغة إنجليزية ومصطلحات 1 لمدة 3 ساعات.

- الثلاثاء 3 يناير: امتحان المايكرو بيولوجي لمدة ‏ساعتين.

- الخميس 5 يناير: امتحان علم النفس لمدة ساعتين.

- الإثنين 9 يناير: مبادئ التشريح لمدة ساعتين.