جدول امتحانات الترم الأول للفرقة الأولى بالمعهد الفني الصحي في أسيوط
كتب:
حسن عبد النعيم
11:48 ص | الجمعة 16 ديسمبر 2022
طلاب يؤدون الامتحانات- أرشيفية
أعلن المعهد الفني الصحي بمحافظة أسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الأولى للشعبتين الفنية وفني التمريض، التي تنطلق يوم 24 ديسمبر.
شعبة فني التمريض
- السبت 24 ديسمبر: امتحان أساسيات التمريض لمدة 3 ساعات.
- الإثنين 26 ديسمبر: امتحان علوم إنسانية لمدة ساعتين.
- الأربعاء 28 ديسمبر: امتحان علم وظائف الأعضاء لمدة ساعتين.
- السبت 31 ديسمبر: امتحان لغة إنجليزية ومصطلحات لمدة ثلاث ساعات.
- الإثنين 2 يناير: امتحان الميكروبيولوجي لمدة ساعتين.
- الأربعاء ٤ يناير امتحان علم النفس لمدة ساعتين.
- الأحد 8 يناير: امتحان مهارات الحاسب الآلي لمدة ساعة واحدة.
- الثلاثاء 10 يناير: امتحان علم التشريح لمدة ساعتين.
الشعبة الفنية
- الأحد 25 يناير: امتحان الإسعافات الأولية لمدة ساعتين.
- الثلاثاء 27 ديسمبر: امتحان علوم إنسانية لمدة ساعتين.
- الخميس 29 ديسمبر: امتحان مهارات التواصل لمدة ساعتين.
- الأحد 1 يناير: امتحان لغة إنجليزية ومصطلحات 1 لمدة 3 ساعات.
- الثلاثاء 3 يناير: امتحان المايكرو بيولوجي لمدة ساعتين.
- الخميس 5 يناير: امتحان علم النفس لمدة ساعتين.
- الإثنين 9 يناير: مبادئ التشريح لمدة ساعتين.