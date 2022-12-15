«التعليم»: ترحيل مواعيد امتحانات نصف العام لطلاب النقل والشهادة غير صحيح

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ ترحيل مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، بسبب الفيروس المخلوي التنفسي، غير صحيح، وأنّ جميع الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة، مشيرا إلى أنّ كل المديريات التعليمية أستعدت جيدا لعقد الامتحانات، والتى من المنتظر أن تبدأ خلال شهر يناير المقبل، لكل صف دراسي على حدة.

الفيروس المخلوي التنفسي لن يؤثر على سير الامتحانات

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بدأت في الإعلان عن جداول امتحانات نصف العام الدراسي، لافتا إلى أن الفيروس المخلوي التنفسي لن يؤثر على سبر الامتحانات، وأن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها بالكامل، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، موضحا أن هناك تعليمات مشددة لجميع واضعى أسئلة الامتحانات لطلاي صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالابتعاد تماما عن وضع أسئلة ذات طابع سياسي، وأن تكون جميع الأسئلة واضحة ومباشرة وغير معقدة.

أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب النقل والشهادة الإعدادية تقيس الفهم

وأوضح المصدر، أنّ هناك تعليمات مشددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لواضعى أسئلة امتحانات نصف العام الدراسي، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، أن تعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والحشو، علاوة على ضرورة عدم تكرار السؤال مرتين وتكون الأسئلة واضحة من الناحية اللغوية والصياغة واستخدام مصطلحات بسيطة وخالية من الأخطاء الإملائية، مؤكدا أنّ هناك إجراءات مشددة ضد الفيروس المخلوي التنفسي، علاوة على تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على أرواح وسلامة الطلاب، أثناء سير الامتحانات.