مواعيد امتحانات نصف العام لطلاب الابتدائية والإعدادية في شمال سيناء

أكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، الاستعداد التام لإجراء امتحانات نصف العام الدراسي على مستوى كل القطاعات، مشيرا إلى عقد اجتماع مع مديري المراحل والإدارات النوعية، وتكليف الموجهين بوضع الامتحانات وفقا للمواصفات.

وشدد «رضوان»، في بيان، على أهمية تعقيم اللجان قبل بدء الامتحان، والعمل على الهدوء والنظام داخل اللجان.

68 ألفا و781 تلميذا في شمال سيناء

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيخوضون الامتحانات بجميع المراحل التعليمية 68 ألفا و781 طالبا وطالبة، منهم 32 ألفا و529 تلميذا بالمرحلة الابتدائية في الصفوف الرابع والخامس والسادس، و28 ألفا و918 طالبا بالمرحلة الإعدادية في الصفوف الأول والثاني والثالث، و7334 طالبا بالمرحلة الثانوية في الصفين الأول والثاني.

بدء الامتحانات 9 يناير المقبل

وأعلن «رضوان»، أن امتحانات نصف العام الدراسي الأول ستبدأ يوم 9 يناير المقبل، وتستمر حتى 24 من نفس الشهر، وذلك على مراحل لجميع الصفوف والمراحل التعليمية، حيث تبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي يوم 9، وتنتهي يوم 14، وامتحانات الصف السادس الابتدائي يوم 9 حتى يوم 11.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم 16 يناير، وتستمر حتى يوم 23، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي اعتبارا من يوم 9 وتستمر لمدة 13 يوما حتى يوم 24، مشيرا إلى أن يوم 19 يناير المقبل سيكون عطلة بمناسبة عيد الغطاس.