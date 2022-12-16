قناة «القاهرة الإخبارية» من تونس: الأحزاب تغيب عن المشهد الانتخابي

قالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس، إن الانتخابات هي العنوان الأبرز خلال الأسبوع الجاري في تونس، بعد انتهاء حملات الدعاية الانتخابية أمس لتبدأ فترة الصمت الانتخابي، اليوم، ومن المقرر بدء عملية التصويت غدا، لافتة إلى أن الاقتراع في الخارج بدأ أمس ويستمر لمدة 3 أيام.

وأوضحت «رمضاني» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «صباح جديد» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مرشحين في 3 دوائر خارجية من أصل 10 دوائر، وعددهم 3 مرشحين، مشيرة إلى أن الحملات الانتخابية في الداخل والخارج كانت ضعيفة بسبب غياب الأحزاب.

وأشارت مراسل القاهرة الإخبارية من تونس، إلى أنه من المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات ضعيفة، مشيرة إلى تصريح نائب رئيس هيئة الانتخابات أكد فيه أن هناك 100 ناخب فقط في مكاتب الاقتراع بالخارج، لافتة إلى أن نسبة الناخبين لن تزيد عن 300 ناخب من إجمالي 150 ألف مسجل في لجان الخارج.