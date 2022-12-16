قناة القاهرة الإخبارية تستعرض تقرير «الوطن» عن حصيلة زيارات المناطق الأثرية

استعرض برنامج «صباح جديد» المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية جولة في عناوين الصحف والمواقع الإخبارية بدأها بعنوان جريدة الوطن نقلا عن وزير السياحة، والذي أفاد بأن حصيلة المناطق الأثرية في العام المالي 2021/2022 بلغت مليار جنيه، وتعد هذه الأرقام مؤشرات جيدة بالتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الجديد.

مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي

وأشاد البرنامج بتقرير صحيفة الأهرام الذي جاء بعنوان «مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي .. الدلتا الجديدة طريق الأمن الغذائي لـ الجمهورية الجديدة»، والذي تداول دور وزارة الزراعة في رفع صادرات مصر الزراعية والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد، وقد أطلق الرئيس السيسي مشروع الدلتا الجديدة الذي يضيف 3 ملايين فدان للرقعة الزراعية في مصر.

الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد

وانتقل البرنامج إلى صحيفة الشرق الأوسط التي سلطت الضوء على استضافة السعودية ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمحافظة جدة.

ونقل البرنامج تصريحات نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لقناة القاهرة الإخبارية، والتي أكد خلالها سعادة واشنطن بحضور مصر القمة «الأمريكية - الأفريقية» وبالدور الكبير الذي تؤديه القاهرة في الساحة السياسية.