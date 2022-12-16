قناة «القاهرة الإخبارية» من بغداد: ارتفاع معدلات التلوث في العاصمة العراقية

قالت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إنّ التلوث في العراق يزداد يوما بعد يوم بسبب التغيرات المناخية وزيادة عدد السيارات التي سببت حالة من الاختناق والتلوث، لافتة إلى أن الحكومة العراقية تتخذ عدة إجراءات في محاولة للسيطرة على التلوث وخاصة في العاصمة بغداد التي تعج بالسكان وترتفع كثافتها السكانية بشكل ملحوظ.

توجيهات رئيس الوزراء

وأوضحت «التميمي» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «صباح جديد» المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الصحف العراقية ناقشت التوجيهات التي صدرت من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة خلال اجتماعه بقادة الجيش في وزارة الدفاع، تزامنا مع الذكرى الخامسة للانتصار على تنظيم داعش الإرهابي وتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد.

مطار بغداد الدولي

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، إلى أن مطار بغداد الدولي شهد كسر في أحد الأنابيب أثناء عملية صيانة منظومات الإطفاء بالقرب من صالة المسافرين، مضيفة أن الصحف العراقية تداولت خبر استقبال رئيس الحكومة لمستشار الأمن القومي الألماني والوفد المرافق له.