الشباب والرياضة تعلن عن وظائف متاحة في ملتقى التوظيف بالشرقية غدا

كشفت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، توافر عدد من الوظائف الشاغرة من خلال ملتقى التوظيف بالشرقية وذلك للشباب من الجنسين والتي تتطلب عدد من الشروط من بينها المؤهل والخدمة العسكرية والخبرات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة من الشباب والرياضة على هذا النحو:

وظائف الشباب والرياضةوتتضمن فرص العمل المتاحة الشباب والرياضة وظائف ملتقى التوظيف بالشرقية وتفاصيلها كالأتي:

وظائف شركة Dabur Egypt LTDووفق الوزارة فإن شركة Dabur Egypt LTD احدي شركات ملتقي التوظيف بالشرقية في حاجة لموظفين جدد لشغل وظيفة أمين مخزن، سائق كلارك، فنين ميكانيكا، فنين كهرباء، فنين انتاج، وعمال مخازن.

ويتم التقديم للوظائف من خلال الملتقى بشكل مجاني بمركز شباب بلبيس بمحافظة الشرقية غدا السبت الموافق 17 ديسمبر 2022 من الساعة 8:30 صباحا إلى 3 عصرا من خلال التسجيل عبر هذا الرابط https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vRwa-Ge-g7NZJqEiR3GC7e4RUMVlYNzJHVVZMR01ENFNLU0E5TDBLWEFMTi4u .

وظائف شركة كنانة للصناعات الغذائيةكما نوهت الشباب والرياضة عن حاجة شركة كنانة وهى إحدى شركات مجموعة حسن علام القابضة احدي شركات عن حاجتها غدا من خلال ملتقي التوظيف بالشرقية لعدد من العمال للالتحاق بها للعمل في وظيفة عمال انتاج، وفنيين صيانة.

مويمكن التقديم والتسجيل من خلال هذا الرابط الذي يتطلب بعض البيانات الشخصية واختيا نوع الوظيفة https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vRwa-Ge-g7NZJqEiR3GC7e4RUMVlYNzJHVVZMR01ENFNLU0E5TDBLWEFMTi4u .