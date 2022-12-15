وظائف خالية بالغربية لجميع المؤهلات.. طريقة التقديم والشروط

وظائف شاغرة بمحافظة الغربية، يبحث عنها الكثير من الشباب الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة، من أجل الالتحاق باحدى هذه الوظائف، ومعرفة أيضاً ما يناسب كل منهم، وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» أماكن تلك الوظائف وكيفية التقدم لها.

الوظائف المتاحة

حيث أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية اليوم، في بيان لها، عن عدة وظائف خالية داخل عدد من شركات القطاع الخاص، للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل أيضا.

الشركة الهندسية لصناعة الأثاث طريق المنصورة المحلة السريع بالغربية تطلب الوظائف الآتية:

1 مدير مكتب فني.

1 مهندس تصميم.

1 محاسب تكاليف.

2 أمين مخزن.

3 لحام C2.

1 فني تجميع أثاث مكتبي.

1 فني تنايه.

7 عامل تشغيل.

على أن تكون الشروط الحصول على مؤهل عالي ومتوسط من 20 عاما إلى 45 عاما، وخبرة من 3 إلى 10 سنوات والراتب حسب المقابلة.

شركه فاست فود إيجيبت خلف مسجد العربي بمحافظه الغربية تطلب الوظائف الآتية.

5 عامل إنتاج

20 عامل تعبئة.

3 سائق درجة ثانية.

4 سائق درجة أولى

لا يشترط مؤهل والراتب حسب المقابلة.

طريقة التقديم

من ينطبق عليهم هذه الشروط، التوجه إلى مكتب العمل داخل المركز الخاص به، أو إلى مديرية القوي العاملة بمدينة طنطا، للالتحاق بتلك الوظائف دون دفع أى مبالغ أو رسوم مالية.