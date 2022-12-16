شباب الإسكندرية ينظفون الشواطئ من البلاستيك تنفيذا لتوصيات قمة المناخ

«ارتدوا ستراتهم وحملوا أجولتهم، أعينهم مصوبة نحو الشواطئ وعقولهم مشغولة بتوصيات قمة المناخ المنصرمة، والتي عُقدت في شرم الشيخ نوفبر الماضي»، هذا الوصف لمجموعة من الشباب بالإسكندرية ينظمون حملات لتنظيف شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط من أي مخلفات قبل أن تصل لمياه البحر وتسبب مشكلة للكائنات البحرية.

الإسكندرية خالية من الأكياس البلاستيكية

الخطوة التي أقدم عليها مجموعة من شباب مبادرة «خليك إيجابي»، جاءت استكمالا لمبادرة «الإسكندرية خالية من الأكياس البلاستيكية» التي دشنتها محافظة الإسكندرية تزامنا مع قمة المناخ الشهر الماضي، والتي تستمر في العمل بتوصيات القمة حفاظا على البيئة، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتور ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

إزالة المخلفات وتوعية المواطنين

وقال رامي يسري، رئيس المبادرة، إنه تجمع رفقة أصدقائه وقاموا بإزالة المخلفات البلاستيكية من شاطئ طاحونة المندرة، وتم عمل حملة توعوية مكبرة بمنطقة كورنيش المندرة وشاطئ المندرة المجاني عن أخطار المواد البلاستيكية على البيئة.

وأضاف «يسري» لـ«الوطن»، أن ذلك في إطار حملات التوعية البيئية التي تقوم بها الحكومة المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنسان.

وأشار أنها تعتبر المشاركة الخامسة في الحملة بشكل ميداني، والتي بدأت مع اليوم العالمي للمحيطات بشهر يونيو الماضي، واستكملت فعالياتها مع قمة المناخ، واستمرت حتى الوقت الراهن.

انخفاض نسبة المخلفات على شواطئ الإسكندرية

وأكد «يسري»، أنه لاحظ انخفاض نسبة المخلفات على الشواطئ، لانخفاض نسبة الإشغال، بالإضافة إلى العمل الدؤوب من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على نظافة الشواطئ لحماية مياه البحر والكائنات البحرية.