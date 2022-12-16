سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة 16 ديسمبر

استقرت اليوم العملة الأمريكية عند نفس قيمة البيع والشراء التي أعلنت عنها البنوك في بداية التعاملات الصباحية أمس والتي كانت قد سجلت ارتفع بقيمة 4 قروش، وذلك وفقًا لما أعلنته شاشات الأسعار بعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وفي هذا الإطار، تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة.

سعر صرف الدولار اليوم

وجاء سعر عملة واشنطن اليوم مقابل الجنيه في البنوك المختلفة اليوم الجمعة، كالتالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم نحو 24.67 جنيه للشراء، والبيع عند 24.72 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

استقرت العملة الأمريكية داخل بنك قطر الوطني QNB اليوم، عند 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم عند 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع في بنك CIB.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

سجل سعر الدولار في بنك HSBC في مصر، نحو 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 24.35 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم نحو 24.63 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي، نحو 24.69 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.