الدولار يواصل الانخفاض عالميا قبل قرار «الاحتياطي الفيدرالي».. ويسجل 24.7 جنيه محليا

حافظ مؤشر الدولار على انخفاضه الأخير إلى مستوى 104 نقاط اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة اليوم.

رفع أسعار الفائدة

ستراقب الأسواق عن كثب المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول بعد إعلان سعر الفائدة للحصول على إرشادات بشأن رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

في غضون ذلك، فقد المؤشر ما يقرب من 1% يوم الثلاثاء مسجلاً أدنى مستوياته، في 6 أشهر بعد صدور بيانات أسعار المستهلك الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع.

تباطؤ معدل التضخم الأمريكي

تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 7.1% في نوفمبر 2022، مقارنة بـ 7.7% في أكتوبر، وأقل من توقعات السوق عند 7.3%، ويظل المستثمرون أيضًا حذرين مثل البنوك المركزية الرئيسية الأخرى بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي.

توقعات الدولار 2023

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 106.31 بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية (Trading Economics) على أن يتمّ التداول للدولار عند 110.93 نقطة في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار في البنوك

محلياً، تراوح سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية، بين 24.62 جنيه كما في بنكي الأهلي المصري ومصر، و24.68 جنيه في أغلب بنوك القطاع الخاص، في حين سعره البنك المركزي المصري بـ24.70 جنيه.