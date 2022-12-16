فنان تشكيلي لقناة «القاهرة الإخبارية»: التكنولوجيا لن تلغي العقلية الفنية

قال الدكتور حسام صقر، فنان تشكيلي، إنه يمارس الفن منذ ما يقارب 35 عاما من خلال إنتاج صور بصرية، لافتا إلى أن التكنولوجيا سلاح ذو حدين ويمكن استخدامها في الفنون بشكل كبير ومؤثر، وأصبحت تحتل مرتبة متقدمة في جميع فنون الاتصال والأعمال المتعلقة بالإبداع.

سيكولوجية الإبداع في عقلية المبدع

وأوضح «صقر» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح جديد»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الفن متعلق بسيكولوجية الإبداع في عقلية المبدع من خلال عدة مراحل مترتبة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا لا يمكن أن تلغي العملية العقلية فهي العمليات الفنية، خاصة وأن التكنولوجيا هي مجرد برمجة من عقل الإنسان أيضا.

الذكاء الاصطناعي

وأشار الدكتور حسام صقر، إلى أن الرسم من خلال الذكاء الاصطناعي لا يعد إبداعا خالصا من عقل الإنسان بشكل كامل، ولا يجب الفصل أو الدمج الكامل في العمل الفني والتكنولوجيا والاعتماد عليها بشكل كامل، مؤكدا أن الفنان يجب أن يوازن بين الإبداع الفني واستخدام التكنولوجيا، فلابد أن تكون التكنولوجيا مجرد أداء ولكن الرسم يكون من الإبداع.