العثور على جثة مجهولة الهوية بطريق الأربعين في نجع حمادي بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، صباح اليوم الجمعة، على جثة مجهولة الهوية على طريق الأربعين «نجع حمادي - أبوتشت»، شمال المحافظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ بالواقعة

تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا من الجهات الأمنية في محافظة قنا، يفيد العثور على جثة مجهولة على طريق الأربعين في نجع حمادي.

على الفور انتقلت سيارة إسعاف لمكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

وقررت جهات التحقيق، انتداب مفتش الصحة في نجع حمادي، لكتابة تقارير حول أسباب وفاة هذا الشخص.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلبت من مباحث نجع حمادي، سرعة كشف هوية الجثة ومعرفة الأسباب الحقيقة وراء الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية أم لا.