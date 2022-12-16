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تشريح جثة طبيبة بعد وفاتها داخل استراحة مستشفى بالسيدة زينب

كتب:

إسراء عبد العزيز
09:46 ص | الجمعة 16 ديسمبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة طبيبة، فارقت الحياة داخل استراحة الأطباء بمستشفى في السيدة زينب، لبيان سبب الوفاة، وطلبت من المباحث تحرياتها حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من غرفة النجدة بوفاة طبيبة في استراحة الأطباء بمستشفى كائن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية للتأكد من صحة الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.

وفاة طبيبة تخدير

وتبين من الفحص وجود جثة طبيبة تخدير بمستشفى في السيدة زينب، وتبين من التحريات أنها توفيت بجرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد أي شبهة جنائية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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