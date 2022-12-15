العثور على جثة شخص مجهول الهوية في الدقي بالجيزة

عثر رجال الشرطة على جثة شخص مجهول الهوية بمنطقة الدقي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود شخص متوفى أمام وحدة مرور العجوزة بشارع السودان بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل المقدم حسام العباسي رئيس مباحث الدقي إلى مكان العثور على الجثة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود شخص متوفى في العقد الخامس من العمر، يرتدي كامل ملابسه ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، ولا يوجد إثبات شخصية، وبسؤال الشهود، أقروا بمشاهدتهم للمتوفى مساء أمس وهو بحالة اعياء وقدموا له المساعدة واكتشفوا صباح اليوم وفاته.

وأضافوا أنه يقوم يستجدي المارة بالمكان ولا يتهمون أحدا بشيء، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.