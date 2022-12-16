حبس متهمين رهنا محتويات ورشة شريكهما في الدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك»، يتضرر خلاله مواطن من قيام شخصين بسرقته في الدقهلية، وتم ضبط مرتكبا الواقعة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الواقعة.

رهن محتويات الورشة للحصول على قرض

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/9/2022 قام الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بتحرير محضرا بمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية بتضرره من شركائه في ورشة أخشاب، لهما معلومات جنائية، لقيامهما برهن محتويات الورشة للحصول على قرض دون علمه وعقب ذلك قام بالتنازل عن المحضر للتفاوض معهما على قيمة القرض.

عدم سداد قيمة المحتويات التي تم رهنها

وفى وقت لاحق حرر سائق، مقيم بالغربية محضرا ضد المشكو في حقهما لقيامهما بالنصب عليه في مبلغ مالي نظير شراء سيارة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما والعرض على النيابة العامة التي قررت حبسهما، وبتاريخ 10 ديسمبر الجاري حرر الشاكي محضراً اتهم فيه المشكو في حقهما بإلغاء الاتفاق معه لعدم سداد قيمة المحتويات التي تم رهنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.