الداخلية تطلق خدمة جديدة على «واتس آب» للرد على الاستفسارات الإلكترونية

أطلقت وزارة الداخلية خدمة جديدة عبر تطبيق «واتس آب»، للرد الآلي على الاستفسارات الخاصة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة، وذلك استكمالا لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية الإلكترونية التي تقدمها قطاعات الوزارة والتي تسعى إلى تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك تزامناً مع توجه الدولة لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وما قد سبق للوزارة الإعلان عنه.

خدمة إلكترونية للرد على استفسارات المستخدمين

ووفقا لبيان صادر عن الداخلية، أطلقت الوزارة خدمة إلكترونية جديدة للرد الآلي اللحظي على استفسارات المستخدمين بشأن الخدمات التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر تطبيق «واتس آب»، عن طريق الرقم 01022772277.

وتهدف الخدمة إلى الرد على الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعاً وإتاحة إجاباتها النموذجية لحظياً من خلال الخاصية المشار إليها بهدف تيسير خدمات «الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – المرور – تصاريح العمل- الحج – الأدلة الجنائية – الالتحاق بأكاديمية الشرطة – الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن – الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة – بلاغات مباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات – زيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل – مجندي وزارة الداخلية – خدمات متنوعة أخرى»، لتقليل حجم الاستفسارات والشكاوى التي ترد للجهات الشرطية التي تقدم الخدمات الجماهيرية عبر بوابة الوزارة الرسمية على شبكة المعلومات الدولية، حيث تم إدراج تلك الاستفسارات وإجاباتها على المنظومة باللغتين «العربية والإنجليزية».

يأتي ذلك استمرارا لتطوير وتحديث كافة جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية، تحقيقاً لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.