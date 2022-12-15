الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية بمحافظة جنوب سيناء ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الداخلية، في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية، الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

وواصلت وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان» - تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجا، إذ اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل «طبية - إنسانية»، استهدفت عدد من المناطق بنطاق محافظة جنوب سيناء، لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وجرى توزيع عدد من المساعدات العينية، وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، كما تم زيارة عدد من المستشفيات، وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء.

كما جرى زيارة عدد من المنشآت الشرطية، للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية، وتطويرها بكل القطاعات.

كما شارك فى القافلة، عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك المناطق الأمنية والخدمية.

ولاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.