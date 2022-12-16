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جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بمحافظة الغربية.. تبدأ 10 يناير

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
12:26 م | الجمعة 16 ديسمبر 2022
وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي داخل المدراس على مستوى الإدارات التعليمية الـ10 بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وسط استعدادات قصوى لاستقبال الطلاب والطالبات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الغربية

وقال المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المديرية عملت خلال الفترة الماضية على الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وتم وضع خطة وعرضها على الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وهناك تنسيقا كاملا مع كافة الجهات من أجل توفير مناخ مناسب يؤدي فيه الطلاب الامتحانات.

الامتحانات تستمر 5 أيام

وأوضح لـ«الوطن»، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع الابتدائي تستمر 5 أيام، وتبدأ الثلاثاء 10 يناير المقبل وتنتهي الأحد 15 يناير.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

ويتضمن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي ما يلي:

- الثلاثاء 10 يناير: مادة اللغة العربية ومدة الامتحان ساعتين ونصف.

- الأربعاء 11 يناير: العلوم ومدة الامتحان ساعة ونصف، والمهارات المهنية ومدة الامتحان ساعة ونصف.

- الخميس 12 يناير: الدراسات الاجتماعية ومدة الامتحان ساعة ونصف، وICT مدة الامتحان ساعة ونصف.

- السبت 14 يناير: اللغة الأجنبية ومدة الامتحان ساعة ونصف، والتربية الدينية ومدة الامتحان ساعة ونصف.

- الأحد 15 يناير: الرياضيات ومدة الامتحان ساعة ونصف.

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