اعتمد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 ثالثة إعدادي في محافظة الدقهلية سواء «عربي – لغان – مهني – مكفوفين» التي تبدأ من 21 إلى 26 يناير 2023، لكافة المدارس بالمحافظة، مؤكدا أن القرار الوزاري 212 لسنة 2011 وتعديلات يطبق على «طلاب المنازل والعائدون من الخارج»، ومعفيون من أداء امتحان الحاسب الآلي، ويختار الطالب نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله وقدراته لمدة ساعة لكل مادة.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 ثالثة إعدادي محافظة الدقهلية

وأوضحت محافظة الدقهلية، في بيان لها، أن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 جري اعتمادها من ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهاني عنتر، وكيل المديرية، وعصام عمارة مدير عام التعليم العام، وحازم إبراهيم الألفي، مدير عام الخدمات، ووفاء عبد الحليم عبية، مدير إدارة شئون الطلبة.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 للصف الثالث الاعدادي بالدقهلية

وبحسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 لطلاب شهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي، الصف الثالث الإعدادي «عربي – لغات» في محافظة الدقهلية فتجري الامتحانات كما يلي

السبت 21/1/2023 اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 11:30

الأحد 22/1/2023 امتحان مادتي اللغة الأجنبية من الساعة 9 إلى الساعة 11 ويليها امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 11:15 إلى الساعة 12:45 لمدة ساعة ونصف

الإثنين 23/1/2023 امتحان مادة العلوم من الساعة 9 إلى الساعة 11 لمدة ساعتين

الثلاثاء 24/1/2023 امتحان مادتين وهما الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 إلى الساعة 11 لمدة ساعتين، ويليها امتحان التربية الفنية من الساعة 11:15 إلى الساعة 1:15 لمدة ساعتين.

الأربعاء 25/1/2023 امتحان مادة الهندسة من الساعة 9 إلى الساعة 11 لمدة ساعتين

الخميس 26/1/2023 امتحان مادتين وهما: الجبر والإحصاء من الساعة 9 إلى 11 ويليها امتحان مادة الحاسب الآلي من الساعة 11:15 إلى 12:15 لمدة ساعة واحدة.

تعليمات جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

وذكرت أن تقويم الأنشطة التربوية يكون عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين ولمدة ساعة لكل مادة، ويجري امتحان مادتي المستوى الرفيع المدارس اللغات فقط يوم الخميس الموافق 5/1/2023 اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا ولمدة ساعتين للغة الأجنبية الأولى وساعة ونصف للغة الأجنبية الثانية بفاصل زمني 15 دقيقة.