أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية التي تبدأ من 9 يناير وتستمر إلى 12 يناير 2023، مؤكدا أن القرار الوزاري 212 لسنة 2011 وتعديلات سيطبق، ويختار التلميذ وولي الأمر نشاطين من قائمة الأنشطة الاختيارية وفق ميوله وقدراته لمدة ساعة لكل مادة، وجرى توزيع تلك الجداول على الإدارات التعليمية المختلفة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 الصف السادس الابتدائي الدقهلية

واعتمد قيادات مديرية التربية والتعليم، بحسب بيان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية جرى اعتمادها من ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهاني عنتر، وكيل المديرية، وعصام عمارة مدير عام التعليم العام، وحازم إبراهيم الألفي، مدير عام الخدمات، ووفاء عبد الحليم عبية، مدير إدارة شئون الطلبة.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية

وبحسب جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية فتجري الامتحانات كما يلي:

الإثنين 9/1/2023: امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 8 إلى 10:30 لمدة ساعتين ونصف.

الثلاثاء 10/1/2023: امتحان الرياضيات من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 9:30 لمدة ساعة ونصف

الأربعاء 11/1/2023: امتحان مادتين هما: دراسات اجتماعية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 9:30 لمدة ساعة ونصف، ويليه امتحان مادة اللغة الأجنبية من الساعة 9:45 إلى الساعة 11:15 ولمدة ساعة ونصف.

الخميس 12/1/2023: امتحان مادتين هما: العلوم من الساعة 8 إلى 9:30 ولمدة ساعة ونصف، ومادة التربية الدينية من الساعة 9:45 إلى 11:15 لمدة ساعتين ونصف.

تعليمات جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 الصف السادس الابتدائي

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، في الجدول، أن تقويم الأنشطة التربوية يكون عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين ولمدة ساعة لكل مادة، ويجري الامتحان العملي لمادة العلوم في موعد سابق حسب ظروف كل مدرسة، وبالنسبة لامتحان مادتي المستوى الرفيع لمدارس اللغات فقط يوم الأربعاء الموافق 4/1/2023 لمدة ساعتين من الساعة 8 صباحا يليه اختبار اللغة الأجنبية الثانية بفاصل زمني 15 دقيقة فقط.