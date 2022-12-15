حدد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان، ووكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً، خصائص وسمات بنوك أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، المقرر عقدها اعتباراً من شهر يناير المقبل، حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، التي أعلن عنها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وشدد على ضرورة الالتزام بكافة المواعيد المدونة بها.

يقول الدكتور أحمد عبدالرشيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن بنوك الأسئلة تتضمن مخزوناً كبيراً من المفردات أو الفقرات الاختبارية لمحتويات المقررات الدراسية الأمر الذي يسمح بتصنيف تلك المفردات وتنظيمها تنظيماً دقيقاً وفق جداول دقيقة تحدد مواصفات إعداد الاختبارات لقياس مستوى التحصيل الدراسي لدى المتعلمين.

بنوك الأسئلة توفر الوقت والجهد لدى المعلمين

تساعد بنوك الأسئلة على تحقيق الموضوعية في تقويم التحصيل الدراسي لدى المتعلمين وفق نسق دقيق من معاملات السهولة والصعوبة لمفردات الاختبار، بحسب أستاذ المناهج وطرق التدريس، مؤكداً أنها تتيح قياس العمليات العقلية العليا لدى المتعلمين بدرجة كبيرة من الدقة وفق نسق دقيق من معامل التمييز لمفردات الاختبار، وتساعد على توفير الوقت والجهد لدى المعلمين في عمليات بناء وإعداد الاختبارات.

سرعة الحصول على صور متكافئة من الاختبارات

تسهم بنوك الأسئلة في تخفيض عوامل القلق والتوتر المصاحب لموقف لمرور المتعلمين بالامتحانات من خلال إتاحة نماذج تجريبية من تلك الأسئلة يتم استخدامها في عمليات التقويم المستمر أثناء العام الدراسي حتى يعتد المتعلمين مثل هذا النوع من الأسئلة الموضوعية، فضلاً عن أن أبرز سماتها هي سرعة الحصول على صور متكافئة من الاختبارات تبعا لجداول مواصفات يتم إعدادها مُسبقاً.

أيضاً تُتيح إمكانية تخزين نتائج المتعلمين في ذاكرة الحاسوب، وسهولة المقارنة الموضوعية بين مستوى تقدم تحصيل المتعلمين عاما بعد عام، وتساعد على القياس الحقيقي لمخرجات التعليم والتعلم بالبرامج الدراسية المستهدفة في إطار من الموضوعية والعدالة والشفافية.